رونالدو يرفع شعار التحدي ويكشف خطة البرتغال نحو لقب كأس العالم 2026

رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، راية التحدي قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب بلاده يمتلك القدرة على المنافسة بقوة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع البطولة خطوة بخطوة.

ويخوض منتخب البرتغال منافسات المونديال ضمن المجموعة التي تضم منتخبات أوزبكستان وكولومبيا والكونغو الديمقراطية، حيث يسعى رونالدو لقيادة بلاده لتحقيق اللقب العالمي خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم.

وتحدث رونالدو في تصريحات لشبكة "Sport Tv" البرتغالية عن صعوبة البطولة، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي سيظهر مع مرور المباريات وزيادة الضغوط البدنية والنفسية.

وقال قائد البرتغال: "الأهم سيكون انطلاق مباراتنا الأولى في السابع عشر من الشهر، ثم بعد المباراتين الثانية والثالثة، عندما تزداد الأمور صعوبة ويتراكم الإرهاق البدني والنفسي، ومع ارتفاع درجات الحرارة، حينها سنرى من هم الأبطال الحقيقيون في رأيي".

وأضاف رونالدو: "أعتقد أننا قادرون على أن نكون من بينهم، ولكن كما ذكرت سابقًا، الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، وأنا متفائل جدًا وواثق بأن الأمور ستسير على ما يرام وأننا سنخوض حملة ناجحة".

وشدد النجم البرتغالي على أن البداية القوية ستكون مفتاح مشوار الفريق، قائلًا: "الأهم هو الفوز بالمباراة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وتصدر المجموعة، وبعدها التعامل مع كل مباراة على حدة".

وحذر رونالدو من الغرور أو التفكير المبكر في التتويج، مؤكدًا أن البطولات الكبرى لا تُحسم بالأسماء فقط، بل تحتاج إلى تركيز واستمرارية، موضحًا: "لا يجب أن ندخل البطولة ونحن نظن أننا فزنا بها، بل يجب أن نسير خطوة بخطوة وبهدوء".

واختتم قائد منتخب البرتغال حديثه برسالة واضحة لزملائه والجماهير: "الطريق يُبنى بالسير فيه، لذلك بالنسبة لي الأهم هو أن نبدأ كأس العالم بداية قوية".

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، وسط آمال كبيرة من الجماهير البرتغالية في أن يقود رونالدو الجيل الحالي لتحقيق إنجاز تاريخي قبل إسدال الستار على مسيرته في البطولة العالمية.