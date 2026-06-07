10 أيام فقط تفصل رونالدو عن إنجاز تاريخي مع البرتغال

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من اعتلاء صدارة قائمة أكبر اللاعبين سنًا مشاركةً مع منتخب البرتغال، ليهدد رقمًا تاريخيًا مسجلًا باسم زميله السابق في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، بيبي.

وشارك قائد المنتخب البرتغالي في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة الودية أمام تشيلي، التي أقيمت مساء السبت في العاصمة لشبونة، ضمن استعدادات البرتغال لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب إحصائيات شبكة “ستاتس فوت” الفرنسية، أصبح رونالدو بعمر 41 عامًا و121 يومًا ثاني أكبر لاعب يمثل المنتخب البرتغالي في مباراة دولية، متأخرًا بفارق 9 أيام فقط عن بيبي، صاحب الرقم القياسي بعمر 41 عامًا و130 يومًا.

ويبدو الطريق ممهدًا أمام مهاجم النصر السعودي لتحطيم هذا الإنجاز، خاصة أن بيبي أنهى مسيرته الكروية بشكل رسمي في أغسطس 2024، بعدما بلغ 41 عامًا.

ومن المنتظر أن يمتلك رونالدو فرصة كتابة رقم تاريخي جديد عندما يقود البرتغال في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو الجاري، حيث سيكون مرشحًا لتجاوز الرقم المسجل باسم بيبي والانفراد بالصدارة.