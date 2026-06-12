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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء عالمية داخل فنادق مرسى علم تزامنًا مع بطولة كأس العالم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تشهد فنادق ومنتجعات مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر أجواءً احتفالية مميزة تزامنًا مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، حيث حرصت المنشآت السياحية على توفير أجواء رياضية وترفيهية لآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأوروبية المقيمين بالمدينة، بما يعكس مكانة مرسى علم كوجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف دول العالم.

ورفعت الفنادق أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة داخل المنشآت السياحية وعلى الشواطئ ومناطق الترفيه، فيما توافد السائحون لمتابعة مباريات منتخباتهم المفضلة وسط أجواء حماسية امتزجت فيها المتعة الرياضية بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها مدينة مرسى علم.

وأكد أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي، أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على توفير شاشات عرض عملاقة في مناطق التجمعات الرئيسية والمطاعم والساحات المفتوحة لإتاحة الفرصة للنزلاء لمتابعة مباريات البطولة في أجواء مميزة.

وأوضح أن العديد من الفنادق أعدت برامج ترفيهية خاصة بهذه المناسبة، تضمنت توزيع أعلام وتيشرتات المنتخبات المشاركة، إلى جانب تقديم المشروبات الساخنة والباردة والعصائر والحلويات، بما يضفي أجواء احتفالية تتناسب مع الحدث الرياضي العالمي.

وأضاف أن فرق الأنيميشن داخل الفنادق شاركت في تنظيم الفعاليات المصاحبة، حيث قامت بتلوين وجوه السائحين وأطفالهم بأعلام دولهم، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية متنوعة ساهمت في زيادة التفاعل بين النزلاء من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من التجربة السياحية للنزلاء، وتؤكد قدرة المقصد السياحي بالبحر الأحمر على مواكبة الأحداث العالمية وتقديم خدمات ترفيهية متكاملة تلبي تطلعات الزائرين.

وتواصل مرسى علم جذب أعداد كبيرة من السائحين خلال الموسم السياحي الحالي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية الفريدة وشواطئها الخلابة ومنتجعاتها العالمية، التي تجعل منها واحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة مرسى علم كأس العالم

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