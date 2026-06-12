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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يطير إلي سياتل غدا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم مدينة سبوكان غدًا متجهة إلى سياتل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم، يوم الإثنين المقبل، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

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ويخوض المنتخب المصري رحلة استثنائية خلال مرحلة المجموعات، حيث سيعود مجددًا إلى مدينة سبوكان عقب مواجهة بلجيكا، قبل التوجه إلى فانكوفر الكندية لخوض مباراته الثانية أمام منتخب نيوزيلندا لكرة القدم.

وتفرض هذه التنقلات المتتالية تحديات لوجستية كبيرة على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في ظل الحاجة إلى تنظيم دقيق للحفاظ على جاهزية اللاعبين طوال البطولة.

10 آلاف كيلومتر خلال دور المجموعات

وتشير التقديرات إلى أن بعثة منتخب مصر ستقطع ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر خلال مباريات دور المجموعات فقط، في واحدة من أكثر الرحلات إرهاقًا بين المنتخبات المشاركة.

وتتجاوز ساعات الطيران المباشرة 20 ساعة، بخلاف الوقت المستغرق في الانتقالات بين المطارات والفنادق وملاعب التدريبات والمباريات، ليتخطى إجمالي ساعات الحركة والتنقل حاجز 40 ساعة خلال فترة زمنية قصيرة.

موعد المواجهة الأولى للفراعنة

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يأمل خلاله الفراعنة تحقيق بداية إيجابية تعزز فرصهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم

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