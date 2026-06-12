لقطات من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم | شاهد

يواصل اليوم الجمعة منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلجيكا، في افتتاح مشواره بمنافسات كأس العالم 2026 والتي انطلقت أمس الخميس في أمريكا الشمالية.

و شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهورة لقطات من تدريبات لاعبي منتخب مصر بملعب جونزاجا إستعداداً لمواجهة بلجيكا في كأس العالم.

وخاض المنتخب مرانه على ملعب جامعة جوانزاجا، بمدينة سبوكين بأمريكا، أمس الخميس استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وبدأ المران بإحماءات بدنية للاعبين، ثم جمل فنية وتقسيمة حيث حرص حسام حسن على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكة خلال المران، وتصحيح أخطاء اللاعبين قبل ضربة البداية في كأس العالم أمام بلجيكا.

فيما خاض رباعي حراسة المرمى تدريبات خاصة تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس، بالإضافة إلى فقرة خاصة لتسديد على المرمى.