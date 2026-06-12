موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.



يواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في اطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر و بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس

وتضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم