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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على جنوب إفريقيا في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026

المكسيك وجنوب افريقيا
المكسيك وجنوب افريقيا
حمزة شعيب

افتتح منتخب المكسيك مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتحقيق فوز مهم على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح المنتخب المكسيكي، صاحب الأرض والجمهور، في فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح جوليان كينيونيس التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة.

وفي الشوط الثاني، عزز راؤول خيمينيز تقدم المكسيك بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم النقاط الثلاث الأولى في مشوارهم بالبطولة.

وتضم المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 منتخبات المكسيك وجنوب إفريقيا والتشيك وكوريا الجنوبية. ومن المقرر أن تستكمل منافسات المجموعة بمواجهة تجمع منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا:

المكسيك – مباراة واحدة – 3 نقاط – له 2 – عليه 0.

التشيك – لم يخض أي مباراة.

كوريا الجنوبية – لم تخض أي مباراة.

جنوب إفريقيا – مباراة واحدة – 0 نقاط – له 0 – عليه 2.

المكسيك وجنوب افريقيا المكسيك جنوب إفريقيا

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