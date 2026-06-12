أضا: حفل افتتاح مونديال قطر علم على كأس العالم 2026

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حفل افتتاح كأس العالم 2026 تعرض لانتقادات واسعة من جانب الجماهير والمتابعين، مشيرًا إلى أن الكثيرين رأوا أن الافتتاح لم يظهر بالشكل المنتظر مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.

وأضاف أضا خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن المقارنات الحالية تتركز بشكل كبير مع حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، والذي اعتبره كثيرون من أبرز حفلات الافتتاح في تاريخ المونديال، مؤكدًا أن ارتفاع سقف التوقعات لدى الجماهير جعل نسخة 2026 لم ترق لطموحات الجماهير.



وشدد قائلا: "قطر علمت على أمريكا وكندا والمكسيك والدنيا كلها".