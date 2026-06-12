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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اشتباكات بمحيط ملعب افتتاح كأس العالم

كاس العالم
كاس العالم
رباب الهواري

شهد محيط الملعب الذي يحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم حالة من التوتر الأمني، بعدما اندلعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء، في مشهد أثار اهتمام وسائل الإعلام والجماهير المتواجدة في المنطقة.

وبحسب شهود عيان، بدأت التجمعات خارج محيط الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم ومواقفهم تجاه عدد من القضايا المحلية والدولية. ومع تزايد أعداد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، حاولت قوات الأمن فرض طوق أمني حول المنطقة المحيطة بالملعب للحفاظ على سير الفعاليات الرياضية ومنع أي محاولات للاقتراب من المداخل الرئيسية.

وتصاعدت حدة التوتر عندما حاول بعض المتظاهرين تجاوز الحواجز الأمنية، ما أدى إلى وقوع احتكاكات مباشرة مع عناصر الأمن. وشهدت المنطقة حالة من الكر والفر، فيما دفعت السلطات بتعزيزات إضافية للسيطرة على الوضع ومنع امتداد الاضطرابات إلى مناطق أخرى قريبة من الملعب.

وأكدت تقارير أولية أن الأحداث بقيت خارج أسوار الاستاد ولم تؤثر على سير المباراة أو الحضور الجماهيري داخل المدرجات، حيث استمرت المواجهة بشكل طبيعي وسط متابعة آلاف المشجعين الذين كانوا منشغلين بأحداث اللقاء.

وفي الوقت ذاته، عملت الأجهزة الأمنية على إعادة الهدوء إلى محيط الملعب وتأمين الطرق المؤدية إليه، مع استمرار مراقبة الأوضاع تحسبًا لأي تطورات جديدة. كما تم توجيه الجماهير إلى استخدام مسارات بديلة لتجنب مناطق التوتر والازدحام.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى البطولة العالمية التي تستقطب اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، ما جعل التطورات الأمنية خارج الملعب تحظى بمتابعة كبيرة بالتزامن مع انطلاق منافسات النسخة الجديدة من كأس العالم

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