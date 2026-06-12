ثلاثة نجوم أفارقة كتبوا التاريخ بتسجيل أهداف في افتتاح كأس العالم

بعد عدم تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تسجيل الهدف الأول في مواجهة المكسيك خلال افتتاح بطولة كأس العالم 2026، بقي عدد اللاعبين الأفارقة الذين نجحوا في هز الشباك أولًا في المباراة الافتتاحية للبطولة عند ثلاثة أسماء فقط، وهم لاعبون تركوا بصمة خالدة في تاريخ المونديال بفضل أهدافهم التي ارتبطت بلحظات استثنائية لا تُنسى.

في نسخة عام 1990 بإيطاليا، خطف المهاجم الكاميروني فرانسوا أومام بييك الأضواء عندما سجل هدف المباراة الوحيد في شباك المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. وجاء ذلك الهدف التاريخي ليقود الكاميرون إلى أحد أكبر الانتصارات المفاجئة في تاريخ كأس العالم، بعدما أسقط بطل العالم بهدف دون رد في افتتاح البطولة، فاتحًا الطريق أمام مشاركة أفريقية مميزة حظيت بإشادة عالمية واسعة.

أما في عام 2002، فقد واصل الأفارقة كتابة التاريخ من خلال المهاجم السنغالي بابا بوبا ديوب، الذي سجل هدف الفوز على منتخب فرنسا حامل اللقب في المباراة الافتتاحية. ونجحت السنغال في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها بهدف نظيف على أبطال العالم، في مباراة أصبحت واحدة من أشهر اللقاءات الافتتاحية في تاريخ البطولة، وشكلت بداية مشوار رائع للمنتخب السنغالي.

وفي عام 2010، وعلى أرض جنوب أفريقيا، دوّن سيفيوي تشابالالا اسمه بأحرف من ذهب عندما أحرز أول أهداف البطولة في شباك المكسيك. وجاء الهدف بتسديدة قوية ورائعة أصبحت من أكثر اللقطات شهرة في تاريخ كأس العالم، حيث أشعل المدرجات ومنح الجماهير الجنوب أفريقية لحظة تاريخية ستظل راسخة في الذاكرة لسنوات طويلة.

ورغم مشاركة العديد من المنتخبات الأفريقية في نسخ مختلفة من كأس العالم، فإن هؤلاء اللاعبين الثلاثة ما زالوا يحتفظون بشرف تسجيل أول أهداف المباريات الافتتاحية، ليظل إنجازهم علامة مميزة في تاريخ الكرة الأفريقية على الساحة العالمية