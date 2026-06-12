المكسيك يقص شريط كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة

حقق منتخب المكسيك الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وسجل خوليان كينيونيس الهدف لصالح المكسيك في الدقيقة 9 من إنطلاق المباراة.

ونجح راؤول خيمينيز في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في مرمى منتخب جنوب إفريقيا من رأسية رائعة في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وتعرض يايا سيتول لاعب منتخب جنوب إفريقيا للطرد مباشرة بالبطاقة الحمراء عقب عرقلته للاعب منتخب المكسيك أثناء إنفراده بالمرمى في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

كما تعرض سيمبا زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا للطرد بالبطاقة الحمراء بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو التي أكدت تعدي اللاعب جنوب إفريقي على لاعب المكسيك ليستحق البطاقة الحمنراء مباشرة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وتعرض سيزار مونتيس لاعب منتخب المكسيك للطرد بعد عرقلة لاعب منتخب جنوب إفريقيا أثناء إنفراده بمرمى المكسيك في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة حصد منتخب المكسيك أول 3 نقاط في بطولة كأس العالم ليتصدر المجموعة الأولى، ويبقى منتخب جنوب إفريقيا دون نقاط.

تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا

أعلنت المكسيك وجنوب أفريقيا عن التشكيلة الرسمية في المواجهة التي جمعتهما، مساء الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول لأول مرة بالتاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويقع منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، برفقة كوريا الجنوبية والتشيك.

تشكيل المكسيك في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

تشكيل جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.