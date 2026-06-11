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المكسيك تتقدم على جنوب إفريقيا بهدف نظيف بالشوط الأول بافتتاح كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تتقدم على جنوب إفريقيا بهدف نظيف بالشوط الأول بافتتاح كأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا بتقدم المكسيك بنتيجة 1-0، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وسجل خوليان كينيونيس الهدف لصالح المكسيك في الدقيقة 9 من إنطلاق المباراة.

تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا

أعلنت المكسيك وجنوب أفريقيا عن التشكيلة الرسمية في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول لأول مرة بالتاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويقع منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، برفقة كوريا الجنوبية والتشيك.

تشكيل المكسيك في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

تشكيل جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.

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