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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

دخلت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 سجلات التاريخ من أوسع أبوابها، بعدما شهدت ثلاث بطاقات حمراء في مواجهة واحدة جمعت بين منتخبي جنوب أفريقيا والمكسيك، في حدث غير مسبوق بتاريخ المباريات الافتتاحية للمونديال.

وعرفت المواجهة أجواءً مشتعلة داخل المستطيل الأخضر، حيث اضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء ثلاث مرات خلال اللقاء، لتصبح هذه المباراة الأولى في تاريخ افتتاح كأس العالم التي تشهد هذا العدد من حالات الطرد.

وجاءت البطاقات الحمراء من نصيب لاعبي جنوب أفريقيا سيثول وزواني، إلى جانب مدافع المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس، بعد سلسلة من التدخلات العنيفة والاحتكاكات التي رفعت من حدة المواجهة وأشعلت أجواءها حتى اللحظات الأخيرة.

ولم يقتصر الحدث على كونه رقمًا قياسيًا في تاريخ المباريات الافتتاحية فقط، بل وضعت هذه المواجهة نفسها ضمن قائمة أكثر مباريات كأس العالم من حيث عدد البطاقات الحمراء عبر التاريخ.

ولا تزال المباراة الشهيرة بين البرتغال وهولندا في نسخة عام 2006 تتصدر القائمة بأربع بطاقات حمراء، فيما تتساوى عدة مواجهات برصيد ثلاث بطاقات حمراء، أبرزها تشيكوسلوفاكيا أمام البرازيل عام 1938، والمجر أمام البرازيل عام 1954، وجنوب أفريقيا أمام الدنمارك عام 1998، إضافة إلى لقاء إيطاليا والولايات المتحدة عام 2006، ومباراة كرواتيا وأستراليا في النسخة نفسها.

وبانضمام مواجهة جنوب أفريقيا والمكسيك إلى هذه القائمة التاريخية، تكون بطولة كأس العالم 2026 قد بدأت بطريقة استثنائية ومليئة بالإثارة والندية، لتؤكد منذ يومها الأول أن النسخة الجديدة من المونديال، التي تقام بمشاركة غير مسبوقة من المنتخبات، تحمل معها الكثير من المفاجآت واللحظات الدرامية التي ستبقى عالقة في ذاكرة جماهير كرة القدم حول العالم

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