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إيران تتوعد أوكرانيا: أي اعتداء علينا لن يمر دون رد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتوعد أوكرانيا: أي اعتداء علينا لن يمر دون رد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن أي اعتداء يستهدف إيران "لن يمر دون رد"، مشددًا على أن بلاده ستجعل كل من يهاجمها يدفع الثمن.

وقال عزيزي، في رسالة نشرها عبر صفحته الشخصية، إن "أي هجوم على إيران له ثمن، وهذه الحقيقة لا تزال قائمة حتى اليوم"، مضيفًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان ذلك جيدًا، وأن أوكرانيا "ستدرك قريبًا أن إيران لن تترك أي فعل ضدها دون رد".

وأوضح، وفقًا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أن "قائمة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء في حساباتهم لا تزال تتزايد"، في إشارة إلى الأطراف التي تتخذ مواقف أو إجراءات ضد طهران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر، بعدما أعلنت طهران أن أوكرانيا هاجمت، في 25 يوليو، سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو ما قالت إنه أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها، معتبرة الهجوم انتهاكًا للقانون الدولي. وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية ستدافع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا، في وقت نفذت فيه القوات الأمريكية سلسلة هجمات استهدفت مواقع إيرانية، قالت واشنطن إنها جاءت ردًا على ما وصفته بإجراءات إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز.

وردت إيران، من جانبها، بتنفيذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، متهمة واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بوقف العمليات القتالية.

كما أعلنت طهران تعليق تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في 18 يونيو، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتزايد حدة التوتر على أكثر من جبهة.

البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إيران الولايات المتحدة وإسرائيل أوكرانيا

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