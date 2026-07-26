ساندرز يدعو إدارة ترامب إلى التفاوض مع إيران وإنهاء الحرب

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الدخول في مفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في الحوار وليس استمرار القتال.

وقال ساندرز، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "علينا أن نجلس ونتفاوض مع النظام الإيراني لوقف القتل والدمار الذي يلحق باقتصادنا"، مضيفًا: "هذا ما يجب علينا فعله: الجلوس والتفاوض، ولنضع حدًا لهذه الحرب".

كما انتقد ساندرز طلب وزير الحرب بيت هيغسيث من الكونجرس تخصيص 67 مليار دولار بشكل طارئ لتمويل رواتب الجنود وتجديد مخزونات الذخائر، معتبرًا أن هذه الأموال كان ينبغي توجيهها إلى أولويات داخلية، مثل بناء المساكن، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية، ودعم الطبقتين المتوسطة والعاملة.

ووصف ساندرز الحرب مع إيران بأنها "غير دستورية وغير قانونية"، مضيفًا أنه "ما كان ينبغي شنها من الأساس".