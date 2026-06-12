بصافرة مصرية.. كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على التشيك وتحصد أول ثلاث نقاط في المونديال

حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصارًا ثمينًا على حساب منتخب التشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة تنافسًا قويًا بين المنتخبين، حيث سعى كل طرف لتحقيق بداية إيجابية في مشواره بالمونديال وحصد أول ثلاث نقاط تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل. وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن الإثارة حضرت بقوة خلال أحداث الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة.

وكان منتخب التشيك هو البادئ بالتسجيل بعدما نجح لاديسلاف كريتشي في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة والخمسين، مستغلًا كرة عرضية حولها برأسية متقنة إلى داخل المرمى، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة في اللقاء.

ولم يستسلم المنتخب الكوري الجنوبي بعد التأخر في النتيجة، بل كثف من هجماته بحثًا عن هدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة والستين عندما تمكن هوانج إن بيوم من تسجيل هدف التعادل بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك.

واستمر الضغط الكوري في الدقائق التالية، وسط تراجع نسبي من جانب المنتخب التشيكي، حتى جاءت الدقيقة التاسعة والسبعون التي شهدت تسجيل هدف الفوز عن طريق هيونج جيو، الذي استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى معلنًا تقدم منتخب بلاده للمرة الأولى في المباراة.

وحافظ منتخب كوريا الجنوبية على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، رغم المحاولات التشيكية لإدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحصدها أول ثلاث نقاط في البطولة.

كما شهد اللقاء حضورًا تحكيميًا مميزًا للحكم المصري أمين عمر، الذي أدار المباراة بكفاءة واقتدار ونجح في الخروج بها إلى بر الأمان، ليواصل التحكيم العربي حضوره اللافت في أكبر المحافل الكروية العالمية