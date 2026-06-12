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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يحفز لاعبي فرنسا قبل انطلاق مشوار كأس العالم 2026

مبابي
مبابي

وجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة تحفيزية قوية إلى زملائه قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال في افتتاح مشوار الديوك ببطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها يوم 16 يونيو الجاري.

وأكد مبابي أن المشاركة في كأس العالم تتطلب تضحيات كبيرة على المستويين البدني والنفسي، مشيراً إلى أن اللاعبين يعيشون لفترات طويلة بعيداً عن حياتهم الطبيعية وعائلاتهم، وهو أمر ليس سهلاً على الإطلاق. وأضاف أن تحمل هذه الضغوط جزء أساسي من رحلة البحث عن المجد العالمي، موضحاً أن الوصول إلى القمة يحتاج إلى الصبر والقدرة على تجاوز مختلف التحديات.

وأشار النجم الفرنسي إلى أنه خاض تجربتين سابقتين في كأس العالم، ما منحه خبرة كبيرة في التعامل مع الأجواء الخاصة بالبطولة، مؤكداً أن المنتخب الفرنسي يدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. كما شدد على أن جميع المنتخبات المشاركة تسعى لكتابة تاريخ جديد، لكن رغبة فرنسا في التتويج باللقب تبقى استثنائية وقوية للغاية.

وأوضح مبابي أن المنتخب الفرنسي يعرف الطريق نحو المنافسة على أعلى المستويات، بعدما سبق له تحقيق الإنجازات والاقتراب من المجد العالمي أكثر من مرة، مؤكداً أن الفريق يمتلك العقلية اللازمة لخوض هذا التحدي الكبير.

كما تحدث قائد فرنسا عن دوره داخل المجموعة، مشيراً إلى أن مهمته لا تقتصر على الأداء داخل الملعب فقط، بل تمتد إلى الجانب المعنوي والنفسي. وأكد أن المنتخب يضم عناصر تتمتع بإمكانات فنية عالية، ولا تحتاج إلى دروس في كرة القدم، بقدر ما تحتاج إلى الحفاظ على التركيز وإدارة الضغوط المصاحبة للبطولة.

واختتم مبابي تصريحاته بالتأكيد أن كأس العالم حدث استثنائي يتابع تفاصيله الملايين حول العالم، مشدداً على أهمية التحكم في المشاعر والتعامل مع الضغوط بثقة وهدوء، لأن النجاح في مثل هذه البطولات يبدأ من الانتصار على النفس قبل الانتصار على الخصم.

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