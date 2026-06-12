تشيلافيرت: مصر ستحقق مفاجأة في كأس العالم.. وصلاح أسطورة وهذه نصيحتي لشوبير

أكد خوسيه لويس تشيلافيرت، أسطورة حراسة المرمى في باراجواي، دعمه الكامل لمنتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق مشوار مميز في البطولة.

وقال تشيلافيرت، خلال تصريحات لقناة أون سبورت ماكس مع الإعلامي كريم رمزي: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم، وأعتقد أنهم يمتلكون جيلاً جيدًا قادرًا على المنافسة. أتوقع تأهلهم إلى دور الـ32 والاستمرار بعيدًا في البطولة".

وأضاف: "مصر لديها مدرب وطني هو حسام حسن، ومن حق الجماهير أن تحلم بالوصول بعيدًا. المنتخب يضم لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وأراهما من أفضل لاعبي العالم".

ووجه الحارس التاريخي نصيحة خاصة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، قائلاً: "أنصح مصطفى شوبير بالتركيز الشديد داخل الملعب، والانتباه لكل التفاصيل الخاصة بالمهاجمين واللاعبين المنافسين، وأن يتواصل باستمرار مع زملائه طوال المباراة".

وعن المهاجم الذي سيضعه تحت المراقبة إذا لعب أمامه في الوقت الحالي، أجاب تشيلافيرت: "سأنتبه كثيرًا لمحمد صلاح، فأنا معجب به للغاية وأراه أسطورة كبيرة. كما أن هالاند ومبابي لاعبان مميزان أيضًا، وأتمنى لهما بطولة كبيرة".

وتابع: "أتمنى أن يكون مصطفى شوبير والحارس المغربي ياسين بونو ضمن أفضل حراس المرمى في كأس العالم".

وكشف تشيلافيرت عن معرفته الجيدة بمصر، قائلاً: "أعرف مصر جيدًا، وأتحدث دائمًا مع المدرب هيكتور كوبر الذي نقل لي الكثير من الأشياء عن هذا البلد".

واختتم أسطورة باراجواي تصريحاته برسالة دعم للفراعنة: "قلبي مع مصر في البطولة، وعلى المنتخب أن يصدق الحلم حتى يصل إلى أعلى المراتب الممكنة في كأس العالم".