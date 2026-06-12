الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

أعرب الإعلامي إيهاب الكومي عن فخره الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ذكر اسم قائد منتخب مصر في الأغنية التي قدمتها النجمة العالمية شاكيرا خلال حفل افتتاح كأس العالم 2026 يعد إنجازًا يعكس مكانته العالمية وتأثيره الكبير في عالم كرة القدم.

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد: «أنا رأسي مرفوعة بسبب محمد صلاح»، مشيرًا إلى أن ظهور اسم اللاعب المصري في أغنية لفنانة عالمية بحجم شاكيرا يؤكد حجم التقدير الذي يحظى به على الساحة الدولية، ويعكس النجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب الوطني.