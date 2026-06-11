حارس بلجيكا السابق: محمد صلاح أخطر أسلحة مصر.. وأتوقع تأهل الفراعنة

أكد فيليب دي فيلده، حارس مرمى منتخب بلجيكا السابق، أن المنتخب البلجيكي يدخل المرحلة المقبلة بثقة كبيرة بعد نتائجه وعروضه الأخيرة، مشيرًا إلى أن مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة.

محمد صلاح

وقال فيليب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "منتخب بلجيكا يمتلك الكثير من الثقة بعدما قدم أداءً جيدًا أمام تونس في المباراة الودية، وكذلك أمام كرواتيا، وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لخوض مباراة قوية أمام منتخب مصر".

وأضاف: "منتخب مصر يضم عددًا من اللاعبين الكبار، ومحمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي أعرفه جيدًا في الوقت الحالي، لكنه يمثل عنصرًا مهمًا للغاية في صفوف الفراعنة".

وتابع: "منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين، لكنني لا أتابعه بشكل مستمر، ومع ذلك أعتقد أنه سيكون منافسًا صعبًا لمنتخب بلجيكا".

وعن إصابة جيريمي دوكو، قال: "دوكو تعرض لإصابة خلال تدريبات منتخب بلجيكا، لكنني لا أعلم حجم الإصابة أو مدى جاهزيته للمشاركة في كأس العالم، وهو لاعب مهم للغاية وخاض عددًا كبيرًا من المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "محمد صلاح يمثل نقطة القوة الأبرز في منتخب مصر، وسيشكل مشكلة حقيقية لدفاع منتخب بلجيكا بفضل قدراته وإمكاناته الكبيرة".

وأضاف: "أثق كثيرًا في إمكانات منتخب بلجيكا وقدرته على تحقيق إنجاز جديد، وأرى أن الفريق قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم، وربما التأهل إلى المباراة النهائية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المنافسة في المجموعة ستكون قوية، لكنني أتوقع تصدر منتخب بلجيكا للمجموعة، فيما أرى أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لإنهاء الدور الأول في المركز الثاني والتأهل إلى الأدوار التالية".

واستعاد فيليب ذكرياته مع اللاعبين المصريين الذين احترفوا في بلجيكا، قائلًا: "أتذكر بعض اللاعبين المصريين الذين لعبوا في الدوري البلجيكي، مثل أحمد حسام (ميدو)، وسبق أن واجهته في إحدى المباريات وكان لاعبًا جيدًا، كما أتذكر أيضًا نادر السيد الذي خاض تجربة في بلجيكا".