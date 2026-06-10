تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي.. موسمان بشرط تفعيل الموسم الثاني

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل العقد المبرم بين النادي الأهلي والمدرب المغربي الحسين عموتة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما تم تداوله، وقع عموتة عقدًا يمتد لمدة موسمين، على أن يكون الموسم الثاني مشروطًا بتحقيق أهداف محددة خلال الموسم الأول.

وأوضحت التقارير أن الموسم الثاني في العقد سيتم تفعيله تلقائيًا حال نجاح المدرب المغربي في قيادة الأهلي للتتويج بلقبي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي بشكل رسمي كافة التفاصيل المتعلقة بالجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب جماهير القلعة الحمراء للإعلان الرسمي.