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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا

ميدو
ميدو
قسم الرياضة

أشاد أحمد حسام ميدو بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن نجاحه يمثل إضافة مهمة للكرة المصرية بشكل عام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه هنا المونديال: “نجاح حمزة عبدالكريم نجاح للجميع، لأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، وحركته داخل الملعب جيدة جدًا، كما يتميز بالوقفة على الكرة والثقة في الأداء”.

وأضاف: “حمزة عبدالكريم قطعية مفيش زيها، ولديه مقومات تؤهله للوصول إلى مستويات كبيرة خلال الفترة المقبلة”.

ميدو يعلق على حمزة عبد الكريم

وتابع ميدو: “أتمنى أنه بعد حضوره فترة التحضير مع برشلونة أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية في إسبانيا، حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل مستمر ويكتسب المزيد من الخبرات التي ستساعده على التطور”.

واختتم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتكاك المستمر والمشاركة في المباريات سيكونان عاملين مهمين في صقل موهبة اللاعب الشاب وتجهيزه لمستقبل واعد في الملاعب الأوروبية.

ميدو حمزة عبدالكريم الليجا برشلونة

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