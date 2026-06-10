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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: شخصية وائل جمعة القيادية تؤهله للنجاح في أي منصب بالأهلي

ميدو
ميدو
منار نور

أكد أحمد حسام ميدو أن إعادة ترتيب المنظومة الإدارية داخل النادي الأهلي تمثل البداية الحقيقية لمرحلة التطوير المقبلة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على أصحاب الكفاءة والخبرة لقيادة النادي خلال الفترة القادمة.


وأوضح ميدو، خلال برنامجه "هنا المونديال"، أن وائل جمعة لم يحصل على فرصته كاملة في تجربته السابقة داخل الأهلي، معتبرًا أنه من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الهيكلة الإدارية الجديدة، لما يتمتع به من شخصية قيادية وخبرات كبيرة اكتسبها على مدار سنوات طويلة.


وأشار إلى أن نجاح وائل جمعة في أي منصب إداري سيكون مرتبطًا بقدرته على إدارة غرفة الملابس بنفس الروح القيادية التي تميز بها كلاعب، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق الإضافة المطلوبة للنادي.
كما أثنى ميدو على محمد يوسف، مؤكدًا أنه سيكون عنصرًا مؤثرًا داخل الأهلي خلال المرحلة المقبلة، بفضل خبراته المتراكمة ومعرفته العميقة بطبيعة العمل وأجواء القلعة الحمراء.

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