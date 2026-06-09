راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى نجله حسين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ميدو ، صور تجمعه مع ابنه عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : "كل سنة وأنت طيب يا حسين، والأيام دي صعبة علينا كلنا، إحنا بنتعلم من الدنيا وبنواجه كل المطبات في حياتنا بإيمان كبير وبشجاعة، ودائمًا راسنا مرفوعة، وإن شاء الله هتعدي وهترجع تاني أقوى".

وأجلت المحكمة الاقتصادية، نظر دعوى الحكم محمود البنا ضد احمد حسام ميدو للمطالبة بـ 10 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

وشهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، كواليس مثيرة في مرافعة دفاع اللاعب السابق أحمد حسام «ميدو»، خلال نظر الاستئناف المُقام منه على الحكم الصادر بحبسه شهرًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.