قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 50 قرشا .. رسوم وحدود معاملات تطبيق إنستاباي
إجازة جديدة على الأبواب.. وهذا موعدها المتوقع رسميًا
رئيس الوزراء: خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية بالصعيد وربطها بالموانئ وشبكات النقل الحديثة
مقترح بقطع الإنترنت حول لجان الثانوية العامة لمنع الغش.. عقوبات رادعة للمخالفين
نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية مارس المقبل
رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإٍسكندرية معجزة حقيقية
ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران قبل الاتفاق.. وفك تجميد الأصول يأتي لاحقاً
أبوهم بلغ عنهم.. استئناف أسيوط تقضي بحبس شقيقتين سنة مع إيقاف التنفيذ
إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بـ الطود بالأقصر
وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟
البترول: حقول سيناء البحرية تحقق أعلى إنتاج يومي بإجمالي 27 ألف برميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل قرار المحكمة بشأن نظر دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة بـ 10 ملايين جنيه

ميدو
ميدو

اجلت المحكمة الاقتصادية، نظر دعوى الحكم محمود البنا ضد احمد حسام ميدو للمطالبة بـ 10 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.


 

وكانت شهدت محكمة القاهرة الاقتصادية، كواليس مثيرة في مرافعة دفاع اللاعب السابق أحمد حسام «ميدو»، خلال نظر الاستئناف المُقام منه على الحكم الصادر بحبسه شهرًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وخلال الجلسة، أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يقصد الإساءة أو التعرض لشخص الحكم الدولي محمود البنا، موضحًا أن تعليقاته جاءت في إطار إبداء الرأي ولم تكن موجهة إليه على نحو شخصي، نافيًا توافر قصد السب أو القذف.


 

من جانبه، طالب دفاع ميدو بإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، والقضاء ببراءته مما نُسب إليه، تأسيسًا على انتفاء أركان الجريمة وعدم توافر القصد الجنائي.


 

وفي المقابل، طالب أحمد العدوي، محامي الحكم الدولي محمود البنا، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، والقاضي بحبس اللاعب أحمد حسام ميدو لمدة شهر، مؤكدًا ثبوت واقعة السب والقذف في حق موكله.


 

وقررت المحكمة التحفظ على اللاعب أحمد حسام ميدو، لحين صدور قرارها في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا.


 

وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف و تغريم أحمد حسام ميدو 20 ألف بدلاً من الحبس شهر في قضية ازعاج محمود البنا.


 

كشفت محكمة القاهرة الاقتصادية عن أسباب حبس لاعب الكرة السابق أحمد حسام "ميدو" لمدة شهر، في القضية المتهم فيها بـ سب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم، رغم كونه شخصية عامة ويتمتع بشهرة واسعة، تجاوز حدود النقد المباح حين وجه عبارات تحمل طابعًا مسيئًا ومهينًا للحكم عبر منصاته الإلكترونية، بقصد التشهير والنيل من سمعته المهنية والشخصية.


 

وأوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا تعني الإضرار بكرامة الآخرين، مشيرة إلى أن النقد المشروع يجب أن يكون موضوعيًا وبعيدًا عن التجريح، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص يؤدي عملًا عامًا في مجال حساس مثل التحكيم الرياضي.


 

وأضافت أن منشورات المتهم وصلت إلى جمهور عريض نظرًا لعدد متابعيه، ما ضاعف من حجم التأثير السلبي على سمعة المجني عليه، وأخل بمبدأ الاحترام الواجب للعدالة الرياضية، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة كوسيلة للردع العام والخاص.

محمود البنا ميدو محكمة القاهرة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة: خفض وفيات الأمهات لتصل إلى 41 حالة لكل 100 ألف مولود حي

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستقل عربة مخصصة للسير على القضبان من محطة "المندرة" حتى "سيدي بشر"

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مدينة أبو قير الجديدة مشروع مهم لم نلق الضوء عليه

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد