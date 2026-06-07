بعد قليل.. نظر دعوى تعويض 10 ملايين جنيه من الحكم محمود البنا ضد ميدو

تنظر بعد قليل، المحكمة الاقتصادية، دعوى التعويض المدني ضد أحمد حسام ميدو، المقامة من الحكم محمود البنا.



تفاصيل القضية

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم الدولي محمود البنا، إنه أقام دعوى تعويض مدني ضد اللاعب أحمد حسام ميدو، أمام المحكمة الاقتصادية، وقيدت الدعوى برقم 3130 لسنة 2026، أمام الدائرة التاسعة.

وأوضح الدفاع أن قيمة التعويض المطالب به بلغت 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهام اللاعب بسب وقذف الحكم الدولي، مشيرا إلى أن المحكمة حددت جلسة 22 أبريل الجاري لنظر الدعوى.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو على حكم حبسه شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، في القضية المتهم فيها بإزعاج وتشويه سمعة الحكم الرياضي السابق محمود البنا.