ضبط عاطل أنهى حياة شقيق زوجته بطعنات غادرة إثر خلافات أسرية بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض عاطل أنهي حياة شقيق زوجته بطعنات غادرة إثر خلافات أسرية بشوارع قرية دمرو وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بمقتل الشاب محمد البشبيشي 34 سنة علي يد زوج شقيقته بشوارع قرية دمرو بطعنات غادرة بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحادث .

سقوط المتهم



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث المركز وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط متهم بارتكاب الواقعة واقتياده إلي ديوان المركز .

اقتياد المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.