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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زكي عبد الفتاح: أندية أمريكية اهتمت بضم إمام عاشور.. وأفسدت انتقال ميدو لجالاكسي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

تحدث زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن اهتمام عدد من الأندية المريكية بضم اللاعبين المصريين خلال السنوات الماضية.


وقال عبدالفتاح، في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إنه لا يعلم سبب عدم لجوء النادي الأهلي إلى المحاكم الرياضية بشأن الشخص المعروف بصفته وكيل أعمال اللاعب إمام عاشور، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يجب أن يخرج ويوضح موقفه وينفي أي صلة بهذا الوكيل.

وأضاف أن بعض الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع إمام عاشور، موضحًا أنه نصح هذه الأندية بأن اللاعب جيد داخل الدوري المصري، لكنه قد لا يترك انطباعًا استثنائيًا على المستوى الخارجي، مضيفا:" إمام عاشور عاد من الاحتراف بسبب الشهرة وإرضاء غروره".

كما أشار إلى وجود أندية أخرى تواصلت معه بشأن التعاقد مع اللاعب وسام أبو علي، مشيدًا بإمكانياته الفنية وما يقدمه من مستوى جيد.

وفي سياق آخر، كشف عبد الفتاح عن حوار دار بينه وبين أحد مدربي نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بشأن أحد اللاعبين الشباب الملقب بـ«ميدو 2007»، حيث أوضح أنه أبدى تحفظه على ضمه بسبب ما وصفه بعوامل تتعلق بالعقلية والسلوك داخل الملعب.

امام عاشور ميدو منتخب مصر اخبار الرياضة

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