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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتح الله: إمام عاشور عنصر حاسم في وسط منتخب مصر بالمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد محمود فتح الله، نجم منتخب مصر السابق، أهمية وجود إمام عاشور ضمن تشكيل الفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن لاعب الوسط يمتلك إمكانيات فنية وبدنية تجعله من العناصر المؤثرة في تشكيلة المنتخب.

وأوضح فتح الله، خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، أن إمام عاشور يمنح الجهاز الفني العديد من الحلول داخل الملعب بفضل قدرته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، بالإضافة إلى شخصيته القوية وحضوره المؤثر في المباريات الكبرى.

وأضاف أن المنتخب المصري يحتاج إلى لاعبين يمتلكون القدرة على الضغط واستعادة الكرة بسرعة، وهو ما يتوفر بشكل واضح في إمام عاشور، خاصة في المباريات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا أمام المنتخبات القوية.

إشادة بدور إمام عاشور

وأشار فتح الله إلى أن لاعب الأهلي أصبح أحد أهم الأوراق في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن وجوده يمنح المنتخب توازنًا كبيرًا بين الدفاع والهجوم، كما يساهم في زيادة الفاعلية الهجومية من خلال تحركاته المستمرة وقدرته على الوصول إلى مرمى المنافس.

وأكد أن نجاح منتخب مصر في تقديم مستويات قوية خلال كأس العالم يعتمد على استغلال قدرات اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الكبيرة، وفي مقدمتهم إمام عاشور.

شيكابالا: حسام عبد المجيد الأنسب لبناء اللعب

من جانبه، تحدث محمود عبد الرازق “شيكابالا” عن الجانب التكتيكي الخاص بخط الدفاع، مؤكدًا أن الاعتماد على بناء الهجمات من الخلف يتطلب وجود لاعبين يمتلكون جودة عالية في التمرير والخروج بالكرة تحت الضغط.

وقال شيكابالا إن حسام عبد المجيد يعد من أفضل المدافعين المصريين في هذا الجانب، مشددًا على أنه الخيار الأنسب إذا كان المنتخب يرغب في تطبيق أسلوب بناء اللعب من المناطق الخلفية.

وأضاف أن المدافع الشاب يمتلك هدوءًا كبيرًا وثقة في التعامل مع الكرة، وهو ما يساعد الفريق على بدء الهجمات بشكل منظم ويقلل من الأخطاء أثناء الخروج بالكرة من الخط الخلفي.

واختتم شيكابالا تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار العناصر المناسبة لكل أسلوب لعب يمثل أحد أهم عوامل نجاح منتخب مصر في مشواره المرتقب بكأس العالم 2026

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