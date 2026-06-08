محمد صلاح: سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد الجماهير في كأس العالم

شدد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على أهمية الاستعداد الجيد قبل انطلاق منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون بشكل كامل على فترة الإعداد من أجل الظهور بأفضل مستوى في البطولة.

وأوضح صلاح أن المجموعة التي يقع فيها المنتخب المصري لن تكون سهلة، إلا أنه يرى أن جميع المنتخبات تمتلك فرصًا متقاربة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفراعنة سيقاتلون في كل مباراة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في تقديم مشوار مميز والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال.

وعن مجموعة منتخب مصر في المونديال، أكد صلاح أن المجموعة صعبة، وكل الفرق تملك الفرصة.

واختتم تصريحاته: "سنقدم كل ما لدينا في كأس العالم، نرغب أن تكون الجماهير فخورة بنا، وأتمنى أن نذهب بعيدًا في البطولة.