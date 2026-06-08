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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يعلق علي تتويج المصري ببطولة كأس مصر :الله عليك يا سيدي

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

توج فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بلقب بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه.

و علق الإعلامي سيف زاهر  عبر فيسبوك كاتبا:  الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي، المصري بطلا لكأس عاصمة مصر عقب الفوز بكل استحقاق على انبي بثلاثية، لقب غالي مبروك لشعب بورسعيد اللي راح السويس بإعداد كبيرة جدا مبروك لكامل أبوعلي و مجلس إدارة المصري.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة عماد النحاس على نظيره فريق إنبي بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب استاد السويس.

ومنح محمد الغازي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري البورسعيدي في الشوط الأول عقب تعرض محمد الشامي إلي دفعة من حارس إنبي داخل منطقة الجزاء.
وسدد منذر طمين ركلة جزاء النادي المصري البورسعيدي وسجل هدف النسور الخضراء الأول.

وأضاف حسن علي الهدف الثاني بعدما تلقي تمريرة ساحرة سددها بقدمه سكنت شباك حارس إنبي.

ونجح عمر الساعي في إحراز الهدف الثالث لصالح فريق المصري البورسعيدي في شباك إنبي في الوقت بدل الضائع بعدما تلقي أسيست أرسله البديل كريم بامبو.

المصري البورسعيدي بطولة كأس عاصمة سيف زاهر المصري بطلا كأس مصر

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