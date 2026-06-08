المصري بطلاً لكأس عاصمة مصر لأول مرة في تاريخه بثلاثية أمام إنبي

توج فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بلقب بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة عماد النحاس على نظيره فريق إنبي بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب استاد السويس.

ومنح محمد الغازي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري البورسعيدي في الشوط الأول عقب تعرض محمد الشامي إلي دفعة من حارس إنبي داخل منطقة الجزاء.

وسدد منذر طمين ركلة جزاء النادي المصري البورسعيدي وسجل هدف النسور الخضراء الأول.

وأضاف حسن علي الهدف الثاني بعدما تلقي تمريرة ساحرة سددها بقدمه سكنت شباك حارس إنبي.

ونجح عمر الساعي في إحراز الهدف الثالث لصالح فريق المصري البورسعيدي في شباك إنبي في الوقت بدل الضائع بعدما تلقي أسيست أرسله البديل كريم بامبو.