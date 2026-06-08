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الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يزف بشرى لجماهير الزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق
ميرنا محمود

زف الإعلامي مينا ماهر مفاجأة ساره لجماهير الزمالك بشأن مستحقات اللاعب صلاح مصدق وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :الزمالك ينهي ملف مستحقات صلاح مصدق بعد الاتفاق على تسوية وجدولة المستحقات، مع إخطار فيفا والمحكمة الرياضية رسميًا.

وتابع :خطوة جديدة ضمن تحركات النادي لحل ملفات القيد والحصول على الرخصة الأفريقية.

وتوصل نادي الزمالك اتفاق مع اللاعب المغربي صلاح مصدق بشأن تسوية مستحقاته المالية، تمهيدًا لتقديم الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبموجب الاتفاق، سيحصل اللاعب على 50% من مستحقاته البالغة 400 ألف دولار خلال الفترة الحالية، على أن يتم سداد النصف المتبقي بداية شهر أغسطس المقبل.
وفي خطوة داعمة للنادي، أعلن محامي اللاعب، فهمي بلحاج، تضامنه مع الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في قضية إيقاف القيد التأديبي، بعد التوصل لاتفاق التسوية بين الطرفين.

وكانت CAS قد حدّدت الثلاثاء المقبل كآخر موعد لتلقي الردود من الفيفا والزمالك وصلاح مصدق، ومن المتوقع أن يقدم محامي اللاعب ردًا يعزز موقف الزمالك في طلب رفع عقوبة إيقاف القيد.

وبذلك يخطو الزمالك خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية والقانونية مع اللاعب، وتأمين حقوقه قبل بدء الموسم الجديد.

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