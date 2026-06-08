الزمالك يرحب باحتراف حسام عبد المجيد.. والعروض الأوروبية تنتظر ما بعد المونديال

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء من مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

رحيل حسام عبدالمجيد

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تمانع فكرة رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، خاصة بعد الوعود التي حصل عليها اللاعب سابقًا بدراسة عروض الاحتراف المناسبة عقب نهاية الموسم.

وأضاف أن وكيل أعمال حسام عبد المجيد تلقى بالفعل عددًا من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، إلا أنه يترقب وصول عروض أخرى بعد انتهاء منافسات كأس العالم، على أمل الحصول على فرصة احترافية تلبي طموحات اللاعب والنادي.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيوافق على رحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب يتماشى مع قيمته الفنية والسوقية، ويحفظ حقوق النادي بشكل كامل.

وأكد المصدر في ختام تصريحاته أن حسام عبد المجيد يضع الاحتراف الخارجي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، ويتمسك بخوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الأوروبية عقب انتهاء مشواره مع المنتخب الوطني في المونديال.