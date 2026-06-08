مصدر بالزمالك: بيزيرا ليس للبيع.. واللاعب مستمر مع الفريق

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك تمسك الإدارة باستمرار البرازيلي بيزيرا ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، نافيًا وجود أي نية للتفريط في اللاعب رغم الاهتمام الخارجي بالحصول على خدماته.

رفض العرض

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن بيزيرا "ليس للبيع قولًا واحدًا"، مشددًا على أن اللاعب يمثل أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق، وأن الإدارة لا تفكر في مناقشة أي عروض تخصه خلال الفترة الحالية.

جاء موقف الزمالك ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن تلقي النادي عرضًا من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، حيث أوضح المصدر أن النادي يتمسك باستمرار بيزيرا ولا يدرس فكرة رحيله مهما بلغت قيمة العرض.

وأضاف أن الجهاز الفني يرى في اللاعب أحد الركائز المهمة للفريق، خاصة في ظل الاستعدادات للموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ويواصل الزمالك العمل على تدعيم استقرار الفريق والحفاظ على عناصره المؤثرة، في إطار خطة الإدارة لبناء فريق قادر على تحقيق تطلعات الجماهير خلال المرحلة المقبلة.