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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد طنجة يتمسك بمستحقات معالي: نحترم الزمالك لكن لن نتنازل عن حقوقنا

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
إسراء أشرف

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن إدارة ناديه لا تزال متمسكة بالحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه.

وأوضح الطالبي في تصريحات لبرنامج كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": أن اتحاد طنجة يحرص على التعامل باحترام كامل مع الزمالك، تقديرًا لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، إلا أن ذلك لا يمنع النادي المغربي من المطالبة بحقوقه المالية المرتبطة بالصفقة.

وأشار إلى أن العلاقة بين الناديين لا تزال جيدة، مؤكدًا أن ملف المستحقات لن يؤثر على إمكانية التعاون بين الطرفين في صفقات مستقبلية، في ظل الاحترام المتبادل بين الإدارتين.

وكشف نائب رئيس اتحاد طنجة أن المفاوضات الخاصة بانتقال عبد الحميد معالي كانت تُدار من جانب الزمالك عبر وسيط أجنبي، إلا أنه لم يعد متواجدًا داخل النادي حاليًا، ما تسبب في تعقيد عملية التواصل بشأن المستحقات المتأخرة.

وأضاف أن إدارة اتحاد طنجة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية من مسؤولي الزمالك بخصوص تسوية الملف، لافتًا إلى أن النادي يبحث عن الجهة المسؤولة حاليًا للتواصل معها من أجل إنهاء الأزمة.

وشدد الطالبي في ختام تصريحاته على أن اتحاد طنجة سيواصل الدفاع عن حقوقه المالية المشروعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات الطيبة التي تجمعه بنادي الزمالك.

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