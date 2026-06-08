بوبو: لم أتوقع تتويج الزمالك بالدوري.. وكنت أرى بيراميدز الأقرب

تحدث محمد رضا بوبو، لاعب سيراميكا كليوباترا، عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن توقعاته كانت تصب في مصلحة بيراميدز قبل حسم الزمالك للبطولة.

وأوضح بوبو، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون"، أنه كان يعتقد أن بيراميدز يمتلك المقومات التي تؤهله لحصد اللقب، في ظل جودة العناصر المتاحة داخل الفريق والإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون.

وأشار لاعب سيراميكا إلى أن حسم الزمالك للبطولة جاء مخالفًا لتوقعاته الشخصية، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن تؤول المنافسة في النهاية إلى الفريق الأبيض.

وأشاد بالأجواء التي صاحبت المباراة الأخيرة للزمالك في الدوري، لافتًا إلى أن الجماهير لعبت دورًا بارزًا في دعم الفريق، وظهرت بصورة مميزة داخل المدرجات.

وأكد بوبو أن المساندة الجماهيرية المستمرة كانت أحد العوامل التي منحت الزمالك دفعة قوية خلال مشواره، وأسهمت في وصوله إلى منصة التتويج بنهاية الموسم.