الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك تحديا ماليا جديدا بعد قرار وزارة الأوقاف رفع القيمة الإيجارية الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة إلى نحو 2 مليون جنيه شهريًا، في إطار مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين.

زيادة العقد

وكشفت مصادر مطلعة أن القيمة الجديدة تمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعقد السابق، الذي بلغت قيمته نحو 500 ألف جنيه سنويًا على مدار ما يقرب من 20 عامًا، ما أثار تحفظ إدارة الزمالك في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الأوقاف تستند في تحديد القيمة الجديدة إلى نتائج لجنة متخصصة قامت بمعاينة الأرض وتقييمها وفقًا للأسعار الحالية، مؤكدة أن الوزارة ترى ضرورة تجديد العقد وفق القيمة السوقية العادلة للأرض.

في المقابل، تتمسك إدارة الزمالك بمواصلة التفاوض أملاً في التوصل إلى صيغة مناسبة تخفف من الأعباء المالية على النادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والالتزامات المالية المتعددة التي تواجهه.

وأكدت المصادر أن وزارة الأوقاف أبدت مرونة خلال جلسات التفاوض مع مسؤولي الزمالك، إلا أن الفجوة بين القيمة المقترحة وقدرة النادي المالية ما زالت تمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقد الأرض.

وتتواصل المفاوضات بين الجانبين خلال الفترة الحالية للوصول إلى حل يضمن حقوق وزارة الأوقاف ويمنح الزمالك فرصة لتجاوز الأزمة دون تحميل خزائنه أعباء إضافية كبيرة.