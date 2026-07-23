حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.





بالفحص، أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم رجل وسيدتان، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة.

بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.