الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس

توصل نادي الزمالك اتفاق مع اللاعب المغربي صلاح مصدق بشأن تسوية مستحقاته المالية، تمهيدًا لتقديم الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبموجب الاتفاق، سيحصل اللاعب على 50% من مستحقاته البالغة 400 ألف دولار خلال الفترة الحالية، على أن يتم سداد النصف المتبقي بداية شهر أغسطس المقبل.

وفي خطوة داعمة للنادي، أعلن محامي اللاعب، فهمي بلحاج، تضامنه مع الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في قضية إيقاف القيد التأديبي، بعد التوصل لاتفاق التسوية بين الطرفين.

وكانت CAS قد حدّدت الثلاثاء المقبل كآخر موعد لتلقي الردود من الفيفا والزمالك وصلاح مصدق، ومن المتوقع أن يقدم محامي اللاعب ردًا يعزز موقف الزمالك في طلب رفع عقوبة إيقاف القيد.

وبذلك يخطو الزمالك خطوة مهمة نحو حل الأزمة المالية والقانونية مع اللاعب، وتأمين حقوقه قبل بدء الموسم الجديد.