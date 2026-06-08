تشكيل إنبي لمواجهة المصري في نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بقيادة محمد بركات، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المصري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل إنبي بقيادة عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى، بينما يضم خط الدفاع كلًا من أحمد صبيحة، وأحمد كالوشا، ومحمد سمير سعد، ومروان دواد.

وفي خط الوسط، اعتمد الجهاز الفني على الثلاثي زياد كمال، وأحمد العجوز، وعلي محمود، فيما يقود خط الهجوم كل من حامد عبد الله، ومحمد حتحوت، وأقطاي عبد الله.

ويدخل الفريق البترولي المباراة بطموحات كبيرة من أجل التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، في مواجهة قوية أمام النادي المصري، الذي يسعى هو الآخر لإنهاء الموسم بحصد اللقب، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين على استاد السويس الجديد.