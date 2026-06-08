أول تعليق من كريستيان إريكسن بعد سقوطه في مباراة الدنمارك وأوكرانيا

طمأن كريستيان إريكسن، لاعب فريق فولفسبورج الألماني ومنتخب الدنمارك، الجماهير؛ بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة أوكرانيا الودية، مما أدى إلى إلغائها.

وكتب إريكسن، عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”: “أود أن أخبركم جميعاً بأنني بخير، وأنا الآن في المنزل برفقة عائلتي، كما يمكنكم التخيل، النبضة الكهربائية المفاجئة اللي وجّهها جهاز تنظيم نبضات القلب المزروع في صدري لإنقاذي؛ كان لها أثر كبير وصعب عليّ وعلى عائلتي، لكنني أريد طمأنة الجميع: هذا الموقف كان مختلفًا تمامًا عما حدث في عام 2020”.

رسالة إريكسن

وأضاف: “أنا في حالة جيدة ورحلة تعافيّ قد بدأت بالفعل، إلى جانب امتناني الكبير للدعم والمساعدة التي تلقيتها من جميع اللاعبين والطاقم الطبي على أرض الملعب، أنا ممتن للغاية أيضاً للأطباء الذين اعتنوا بي وبقلبي طوال السنوات الماضية”.

واختتم: “بفضل خبرتهم وكفاءتهم، قام جهازي المزروع (DAI) بما صُنع من أجله تمامًا؛ وهو حمايتي عندما كنت في أمسّ الحاجة إليه، الآن أركز على تعافيّ، وقضاء وقت مع عائلتي، والذهاب في إجازة، ولعب كرة القدم مع أطفالي”.