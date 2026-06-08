قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرباعي المصري يشارك في جلسة التصوير الرسمية لحكام كأس العالم 2026
متابعة مكثفة في امتحان الرياضيات البحتة للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية
مدرب منتخب إنجلترا يثير الجدل بشأن بيلينجهام قبل انطلاق كأس العالم
تشكيل المصري لمواجهة إنبي في الدور النهائي لكأس عاصمة مصر
مفتي الجمهورية: نشر الوعي وتصحيح المفاهيم ضرورة وطنية لمواجهة الفتن والتحديات
عازمون على إسعاد الجماهير.. حسام حسن: تمثيل مصر في كأس العالم لاعبًا ومدربًا شرف كبير
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الدنمارك إريكسن قبل المونديال

إريكسن
إريكسن
قسم الرياضة

أكد طبيب المنتخب الدنماركي، يوم الاثنين، أن كريستيان إريكسن "بصحة جيدة" ومن المتوقع مغادرته المستشفى قريبًا بعد سقوطه على أرض الملعب مجددًا أثناء مباراة مع المنتخب.


وكان إريكسن، البالغ من العمر 34 عامًا، قد أمسك بصدره بكلتا يديه بعيدًا عن الكرة قبل أن يسقط أرضًا في الدقيقة 65 من المباراة الودية الدولية التي جمعت الدنمارك وأوكرانيا في مدينة أودنسه، الدنمارك، يوم الأحد.


وأفاد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عقب المباراة، أن لاعب خط الوسط غادر الملعب بمفرده بعد تلقيه الإسعافات الأولية من الطاقم الطبي، وخضع لمزيد من الفحوصات في مستشفى جامعة أودنسه.


وفي بيان أصدره الاتحاد صباح الاثنين، قال طبيب المنتخب الدنماركي، مورتن بوسن: "تحدثت مع كريستيان هذا الصباح، وهو بصحة جيدة، إنه مع عائلته وبصحة جيدة، من المتوقع أن يغادر المستشفى قريبًا ويعود إلى منزله".


وأوضح بوسن في البيان أن الاتحاد يولي اهتمامًا بالغًا باللاعبين والجهاز الفني، ويحرص على التواصل الدائم معهم.


وخضع إريكسن لعملية زرع جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان في الأشهر التي تلت تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة أوروبا 2021.


عاد إلى الملاعب بعد أقل من عام على تلك الحادثة. يلعب حاليًا مع نادي فولفسبورج الألماني، حيث يمتد عقده حتى موسم 2026-2027، ولم تتأهل الدنمارك لكأس العالم 2026.

الدنمارك طبيب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

الطماطم

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

ترشيحاتنا

المهندس حازم الجندي

"صناعة الشيوخ" تناقش اقتراح الجندي بشأن تحفيز المصريين في الخارج

لنائب تامر عبد الحميد

النائب: تقييم الإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة ضرورة لنجاح الإصلاح المالي والإداري

النائبة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر: قمة الرئيسين السيسي وأفورقي تؤسس لتحالف إستراتيجي يحمي البحر الأحمر

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد