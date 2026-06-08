الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الدنمارك إريكسن قبل المونديال

أكد طبيب المنتخب الدنماركي، يوم الاثنين، أن كريستيان إريكسن "بصحة جيدة" ومن المتوقع مغادرته المستشفى قريبًا بعد سقوطه على أرض الملعب مجددًا أثناء مباراة مع المنتخب.



وكان إريكسن، البالغ من العمر 34 عامًا، قد أمسك بصدره بكلتا يديه بعيدًا عن الكرة قبل أن يسقط أرضًا في الدقيقة 65 من المباراة الودية الدولية التي جمعت الدنمارك وأوكرانيا في مدينة أودنسه، الدنمارك، يوم الأحد.



وأفاد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، عقب المباراة، أن لاعب خط الوسط غادر الملعب بمفرده بعد تلقيه الإسعافات الأولية من الطاقم الطبي، وخضع لمزيد من الفحوصات في مستشفى جامعة أودنسه.



وفي بيان أصدره الاتحاد صباح الاثنين، قال طبيب المنتخب الدنماركي، مورتن بوسن: "تحدثت مع كريستيان هذا الصباح، وهو بصحة جيدة، إنه مع عائلته وبصحة جيدة، من المتوقع أن يغادر المستشفى قريبًا ويعود إلى منزله".



وأوضح بوسن في البيان أن الاتحاد يولي اهتمامًا بالغًا باللاعبين والجهاز الفني، ويحرص على التواصل الدائم معهم.



وخضع إريكسن لعملية زرع جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان في الأشهر التي تلت تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة أوروبا 2021.



عاد إلى الملاعب بعد أقل من عام على تلك الحادثة. يلعب حاليًا مع نادي فولفسبورج الألماني، حيث يمتد عقده حتى موسم 2026-2027، ولم تتأهل الدنمارك لكأس العالم 2026.