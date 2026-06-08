زميل صلاح السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن البلجيكي ديفوك أوريجي، لاعب ليفربول السابق وزميل الدولي المصري محمد صلاح، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في عمر الـ 31 عامًا.

وقال اللاعب في بيان: "اكتملت رسالتي في اللعبة كلاعب، عشت أحلام طفولتي باللعب في أكبر الملاعب والفوز بأكبر الألقاب، أنا ممتن لله على كل ذلك".

وأضاف: "إلى جماهيري حول العالم الذين ساعدوني على التألق صنعنا معا كل لحظة أيقونية وكل هدف سيبقى ملكا لنا إلى الأبد".

رسالة أوريجي

وأكمل: "أشكر كل ناد والمدربين وزملائي في الفرق الذين وقفوا بجانبي، شكلوا شخصيتي بطرق تتجاوز كثيرا حدود الملعب".

واختتم: "كان تمثيل وطني بلجيكا مع حملي لجذوري الكينية مصدر سعادة وفخر لي".