داروين نونيز يرغب في العودة إلى ليفربول.. واهتمام من تشيلسي ونيوكاسل

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الإسبانية اليوم أن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز يرغب في العودة إلى صفوف ليفربول، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع نادي الهلال السعودي.

وبحسب الصحيفة، توصل نونيز في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي لإنهاء عقده مع الهلال بالتراضي، وذلك بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري السعودي للمحترفين.



ورغم رغبة اللاعب في العودة إلى ملعب أنفيلد، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ليفربول مهتماً بالفعل باستعادة مهاجمه السابق، الذي لعب مع الفريق ثلاثة مواسم قبل رحيله.



وخلال فترته مع النادي الإنجليزي، سجل نونيز 25 هدفاً، لكنه تعرض في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب إهداره عدداً كبيراً من الفرص السهلة أمام المرمى، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين.



وفي الوقت ذاته، ارتبط اسم المهاجم الأوروجوياني بكل من تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، حيث أشارت التقارير إلى وجود اهتمام محتمل من الناديين الإنجليزيين بمتابعة وضعه.



ومع ذلك، لا يبدو أن نونيز يمثل أولوية قصوى لأي من الناديين في الوقت الحالي، ما يجعل مستقبله مفتوحاً على عدة احتمالات خلال سوق الانتقالات الصيفية.



ويترقب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً تحديد وجهته المقبلة خلال الأسابيع القادمة، وسط رغبته في العودة إلى المنافسة على أعلى مستوى في الدوريات الأوروبية بعد تجربته القصيرة في السعودية.