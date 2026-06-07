بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع موهبة ليفربول

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني سباق التعاقد مع الموهبة الإنجليزية الشابة ريو نجوموها، لاعب ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي النادي لتدعيم خطه الهجومي استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن إدارة بايرن تدرس عدة أسماء لتعزيز مركز الجناح الأيسر، بعد تعثر صفقة التعاقد مع أنتوني جوردون، إلا أن نجوموها بات من أبرز الخيارات المطروحة بقوة داخل النادي البافاري.

ورغم اهتمام بايرن ميونخ، إلا أن التقرير أوضح أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا لا يفكر في الرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي، مفضلًا الاستمرار داخل “أنفيلد” ومواصلة التطور تحت قيادة الجهاز الفني للفريق.

ويحظى نجوموها باهتمام متزايد بعد ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي، حيث قدّم أداءً مميزًا كبديل وتمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ما زاد من قيمته في سوق المواهب الأوروبية.

وخاض اللاعب موسمًا لافتًا مع ليفربول، شارك خلاله في 29 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا، في ظل اعتماد النادي عليه بشكل تدريجي لتعويض رحيل لويس دياز دون التعاقد مع بديل مباشر.

وكان ليفربول قد حسم مستقبل موهبته الشابة مبكرًا، بعدما وقع معه عقدًا احترافيًا يمتد حتى عام 2028، تأكيدًا على رهان النادي عليه كأحد ركائز المستقبل.

وفي تصريحات سابقة، عبر نجوموها عن سعادته بالتواجد في ليفربول، مؤكدًا أنه يركز على التطور والعمل المستمر داخل الفريق دون التفكير في أي خطوات خارجية في المرحلة الحالية.