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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد النحاس يعلن تشكيل المصري لمواجهة إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حمزة شعيب

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد السويس الجديد، ضمن نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المصري بقيادة محمود حمدي في حراسة المرمى.

فيما يضم خط الدفاع الرباعي كريم العراقي، وباهر المحمدي، ومصطفى العش، وعمرو سعداوي.

وفي خط الوسط، اعتمد الجهاز الفني على محمد مخلوف، وحسن علي، وأحمد القرموطي، وعبد الرحيم دغموم، ومحمد الشامي.

بينما يقود منذر طمين هجوم الفريق في اللقاء المرتقب.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: عصام ثروت، وخالد صبحي، وصلاح محسن، وكريم بامبو، ومحمود حمادة، ويوسف الجوهري، وميدو جابر، وأسامة الزمراوي، وعمر الساعي.

ويدخل النادي المصري المباراة بطموح التتويج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، وإنهاء الموسم بصورة مثالية، بينما يسعى إنبي إلى خطف اللقب في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية على استاد السويس الجديد.

عماد النحاس المصري إنبي

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