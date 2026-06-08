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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم كأس عاصمة مصر.. آلاف البورسعيدية يزحفون إلى إستاد السويس

جماهير المصري
جماهير المصري
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير النادي المصري إلى استاد السويس الجديد، حيث يزحف آلاف المشجعين البورسعيديين لمؤازرة فريقهم في نهائي كأس عاصمة مصر، أملاً في تحقيق أول ألقابهم بالبطولة وكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لخوض النهائي الثاني في تاريخه ببطولة كأس عاصمة مصر، عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم الإثنين، في مباراة حاسمة لتحديد بطل النسخة الخامسة من المسابقة.

وكان المصري قد بلغ المباراة النهائية للبطولة في نسخة 2023، إلا أنه اكتفى بالمركز الثاني بعدما خسر أمام سيراميكا بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري وإنبي في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد السويس الجديد، لتكون مسك ختام منافسات الموسم الكروي 2025-2026.

ووصل المصري إلى المباراة النهائية بعد تخطيه فريق زد في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعدما تبادل الفريقان الفوز بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب، بينما حجز إنبي مقعده في النهائي عقب تفوقه على وادي دجلة بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي نصف النهائي، بعد التعادل السلبي ذهابًا والفوز إيابًا.

وتزداد أهمية المباراة في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي رصدتها البطولة، حيث يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الوصيف 4 ملايين جنيه، ويحصل صاحب المركز الثالث على مليوني جنيه، فيما تبلغ جائزة المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه، وهو ما يضفي مزيدًا من الإثارة على المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

كأس عاصمة مصر انبي المصري جماهير المصري

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