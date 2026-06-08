مدرب منتخب إنجلترا يثير الجدل بشأن بيلينجهام قبل انطلاق كأس العالم

قال مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل، إن جود بيلينجهام يواجه منافسة شديدة لضمان مكان أساسي في كأس العالم، واصفا لاعب خط وسط ريال مدريد بأنه واحد من عدة متنافسين في تشكيلة عميقة قبل انطلاق البطولة.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في 4 مباريات فقط من مباريات إنجلترا المؤهلة، بينما شارك مورجان روجرز لاعب أستون فيلا في جميع المباريات الثماني، مما يؤكد معضلة الاختيار التي تواجه توخيل في مركز صانع الألعاب رقم 10.



وعندما سُئل توخيل عما إذا كان لدى بيلينجهام فرصة للمنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية، أجاب بشكل قاطع.



وقال توخيل للصحفيين: "نعم، لقد فعل ذلك، إنه يعلم أنه أحد اللاعبين الأساسيين، لكن لدينا 14 أو 15 لاعبًا أساسيًا محتملا".

توخيل يثير الجدل بشأن بيلينجهام قبل انطلاق كأس العالم



وأضاف: "يمكن أن تتغير هذه الأدوار دائمًا، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن هناك 14 أو 15 لاعبًا أساسيًا حقيقيًا، و«جود» واحد منهم".



ويستعد المنتخب الإنجليزي لمشواره في كأس العالم في فلوريدا، حيث استهل استعداداته بفوزٍ ثمين 1-0 على نيوزيلندا في تامبا يوم السبت، وسجل هاري كين الهدف الوحيد.



وتولى بيلينجهام قيادة الفريق لأول مرة خلال الشوط الثاني من تلك المباراة، حيث قام توخيل بتدوير تشكيلته في ظل الظروف الحارة والرطبة، وعلى الرغم من المنافسة على المراكز، قال توخيل إنه شعر بالتشجيع من الأداء الأخير لـ بيلينجهام بعد الإصابة.



وواصل تصريحاته: "يبدو في حالة جيدة في التدريبات، أعتقد أنه في الوقت الحالي في وضع مثالي لأنه حصل على قسط من الراحة ولديه رغبة شديدة في العودة إلى أرض الملعب".



ويواجه منتخب إنجلترا منتخب كوستاريكا في مباراة ودية يوم الأربعاء قبل أن يبدأ حملته في كأس العالم بمواجهة كرواتيا في 17 يونيو.