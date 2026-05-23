أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم

علق توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على استبعاد لاعبه كول بالمر، من قائمة منتخب الأسود الثلاثة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة استبعاد عدة لاعبين أبرزهم كول بالمر وفيل فودين وترنت ألكسندر أرنولد.

وقال توماس توخيل: "لم يكن كول حاسمًا كما في المواسم السابقة، لم يكن متاحًا لنا كثيرًا ولم يكن حاسمًا، كما أنه ينافس في مركز صانع الألعاب الأيمن، وهو المركز الذي فضلنا فيه جود ومورغان وإيبس".

وأضاف: “إنهم لاعبون متميزون، قدموا موسمًا أفضل وكانوا أكثر حسمًا في معسكرنا من كول، لقد كان قرارًا صعبًا، ولا شك في موهبته وما يمكنه تقديمه في اللحظات الحاسمة”.

يُذكر أن منتخب إنجلترا سيتواجد في المجموعة الأخيرة مع كرواتيا وغانا وبنما.